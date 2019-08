Fratture e lesioni multiple. ECCO CHI E’ L’ASSISTENTE PARLAMENTARE PRECIPITATO DAL PARAPENDIO

PRATA SANNITA/VALLE AGRICOLA (Lidia e Christian de Angelis) – Ecco chi è l’uomo precipitato dal parapendio. Si chiama Paolo Iosue, 58 anni assistente parlamentare, originario del Molise, vive a Roma, ma è un grande appassionato di parapendio, e del Matese, dove si reca spesso per i suoi lanci. Ieri però qualcosa è andato storto, ed è precipitato, disperso per ore, grazie al lavoro incessante dei soccorsi, quali i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia del Matese, che lo hanno trovato stamani, non è in pericolo di vita, ma le lesioni e le fratture riportate sono tante e gravi. Il 58enne è stato trasportato all’ospedale di Caserta, per essere sottoposto a intervento chirurgico, nel frattempo i militari stanno indagando sulle reali dinamiche dell’incidente. Tutti erano col fiato sospeso per le sorti dell’uomo, fortunatamente la tragedia si è solo sfiorata, ma non si è verificata.