Frazione sotto assedio dei ladri: due colpi in poche ore

Svaligiato un appartamento e rubata un’auto

CALVI RISORTA – Furto d’auto, ieri, nella frazione di Petrulo a Calvi Risorta. Poco dopo le 3.00 di questa notte i malviventi sono entrati in azione in via Circumvallazione. La proprietaria dalla finestra si è accorta di quanto stava accadendo ma nonostante le use grida i malviventi hanno continuato nel loro intento portando via l’auto.

Sempre nella giornata di ieri, in pieno pomeriggio, infatti erano da poco passate le 18.00 un altro colpo è stato messo a segno nella frazione di Visciano sempre a Calvi Risorta. I ladri si sono introdotti in un’abitazione di via Baroni Sanniti, portando via tutto l’oro di famiglia. I proprietari di casa hanno fatta l’amara scoperta al loro rientro. Allertate, immediatamente, le forze dell’ordine.