“Fregne in lotta”. Individuate e denunciate le ragazze che hanno imbrattato muri e negozi con le bombolette spray

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Individuate le autrici dei raid vandalici a danno della città di Aversa, con la scritta Fregne in Lotta. Alcuni giorni fa abbiamo scritto delle lamentele dei cittadini e negozianti di via Corcioni ad Aversa, dove nella mattinata erano state notate scritte che imbrattano muri e negozi dove non solo si inneggiava a movimenti di lotta con simboli riconducibili alla BR, o alla falce e martello, ma si cercava di reclutare donne per protestare contro la polizia, adesioni al movimento sovversivo di FREGNE IN LOTTA, che è un gruppo estremista che esiste realmente da qualche tempo (LEGGI QUI).

Sulla vicenda hanno indagato i validi agenti del Commissariato di Aversa diretti dal dott. Vincenzo Gallozzi i quali grazie alle immagini di videosorveglianza della zona e dei negozi hanno individuato le vandale, si tratta infatti di tre ragazze con volto scoperto e armate di bombolette spray che hanno danneggiato i beni pubblici e privato e che ora sono state denunciate per danneggiamento e dovranno a proprie spese pagare i danni arrecati. Un plauso è giunto da tutta la cittadinanza per l’eccellente lavoro svolto dalla polizia.