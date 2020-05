LE FOTO. AVERSA. Le “Fregne in Lotta” imbrattano i muri dei negozi di via Corcioni

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Stamani diversi commercianti di via Corcioni hanno fatto l’amara scoperta i muri e le vetrine danneggiate da scritte inneggianti la lotta e l’avversione per le forze dell’ordine, con la firma di una falce e martello. Frasi sconnesse, che forse celano un fumus di protesta che bolle in pentola, un anticipo di un’intenzione bellicosa da parte di un manipolo di soggetti di pseudo sinistra, che vogliono vandalizzare la città.

Al momento non si conoscono le identità degli autori dei vandalismi ma dalle telecamere di sorveglianza della zona sia private che pubbliche si potrà risalire a questi “geni” che vogliono mettersi in mostra, senza che abbiano idee e contenuti. Seguiremo la vicenda per capire se è in atto un piano ben preciso di mandare determinati messaggi attraverso atti di vandalismo in strada. Sul piede di guerra commercianti e cittadini.