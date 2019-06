Frontale tra due auto in viale Colucci. Feriti tre giovani

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Schianto tra due vetture, feriti gli automobilisti. Stanotte in viale Colucci, a Lusciano, due vetture, una 500 con a bordo due ragazzi e una Clio con a bordo una ragazza, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato fortissimo, grossi danni alle vetture e feriti i tre giovani, provenienti da Mugnano e da Parete, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno trasportati al Moscati di Aversa, non pare siano in pericolo di vita.

Sul posto oltre a due ambulanze anche una volante della polizia di stato per accertare la dinamica del pericoloso incidente. Dai primi accertamenti, pare si sia trattato di auto che procedevano a velocità sostenuta, provenienti da sensi opposti e così lo scontro è stato inevitabile. Tanta la paura tra i residenti e i passanti, che hanno temuto che si trattasse di una ennesima tragedia sulla strada.