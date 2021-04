Fruga nelle auto parcheggiate, poi entra nel giardino di una villa. Scoperto dagli operai di un cantiere

ARIENZO – Un uomo poco più che 50enne è stato visto aggirarsi in zona frazione Crisci di Arienzo. A piedi, nei pressi di una villa in costruzione, con una mascherina che semi-copriva il volto, ha frugato prima in un furgone parcheggiato fuori la casa, poi dentro una jeep, alla quale aveva aperto lo sportello. L’incursore si è spostato nel giardino, dove ha frugato nei giubbini degli operai, impegnati nel cantiere della stessa abitazione. Scoperto proprio da uno dei lavoratori, si è giustificando dicendo di stare cercando uno stuccatore. A quel punto, dopo quelle poche parole, si è dileguato. Nelle giacche gli operai fortunatamente non avevano lasciato nulla. Il fatto si è consumato sotto l’occhio di una telecamera e sarà denunciato ai carabinieri.