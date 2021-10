Fucili puntati contro i bambini, iniziativa di Borrelli e Simioli: pranzo solidale nel ristorante “Un posto al sole”

Sabato scorso la violenta rapina e le immagini dei clienti, tra cui bambini e ragazzi, terrorizzati. Domani a Casavatore il consigliere regionale di Europa Verdi ed il conduttore radiofonico

CASAVATORE (Maria Assunta Cavallo) – Hanno lasciato tutti senza parola le immagini choc della rapina violenta, avvenuta lo scorso sabato sera nel locale “Un posto al sole” dove dei malviventi hanno puntato dei fucili contro proprietari, clienti e bambini. Emilio Francesco Borrelli, consigliere regionale di Europa Verdi e Gianni Simioli conduttore radiofonico, vogliono esprimere la propria vicinanza e solidarietà ai proprietari della pizzeria e alla intera comunità di Casavatore, attraverso una iniziativa che si svolgerà domani, come ci riferisce lo stesso consigliere. “Noi al fianco di chi reagisce con coraggio e denuncia. Pranzo con animazione domani (sabato) alle 14 al ristorante ‘Un posto al Sole’ di Casavatore, per cancellare le immagini di violenza legate alla rapina di sabato scorso. Il piccolo Antonio, a cui i malviventi non hanno esitato a puntare il fucile in faccia, sarà l’ospite d’onore. Un’iniziativa coraggiosa che merita il sostegno e la partecipazione di tanti, di tutti coloro che rifiutano e combattono le logiche criminali che infestano il nostro territorio. Saremo a Casavatore per festeggiare Antonio e non solo, saremo lì insieme a chi ha il coraggio di ribellarsi alle prepotenze e ha sete di normalità e onestà. Il pranzo con musica e animazione è un’opportunità per scacciare via le ombre e lanciare un messaggio positivo, di prospettiva. Saremo a Casavatore perché siamo sempre al fianco di chi reagisce con coraggio”.