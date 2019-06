Fuga sulla Domiziana dopo la rapina in banca. Arrestati tre ragazzi, uno è minorenne

CELLOLE – I carabinieri della stazione di Cellole hanno tratto in arresto tre giovani di Giugliano, accusati di aver tentato una rapina aggravata a Formia ed essere fuggiti alle forze dell’ordine.

Venerdì mattina, poco dopo le 11, i malviventi sono entrati nella Banca popolare di Fondi, in via Emanuele Filiberto, a Formia. Due dei giovani, armati di taglierino e con volto scoperto, si sarebbero avvicinati all’impiegato della filiale, minacciandolo di consegnare loro l’incasso. L’uomo, però, avrebbe dato subito l’allarme e i ragazzi non hanno potuto fare altro che scappare sulla loro Ford Fusion lungo la strada statale Domiziana.

Intercettati dai carabinieri di Cellole e dai carabinieri del Norm di Sessa Aurunca sono stati inseguiti per molti chilometri non essendosi fermati all’alt imposto loro dai militari. L’inseguimento si è concluso sempre lungo la statale Domiziana creando panico tra gli altri automobilisti data la folle velocità dei ladri che ‘zigzagavano’ tra le vetture per sfuggire ai carabinieri.

I tre sono Cirillo Beniamino, Valentino Luigi e P.F., minorenne.

I due maggiorenni sono stati associati alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre il minorenne presso il centro di prima accoglienza dei colli Aminei, tutti in attesa della convalida dell’arresto.