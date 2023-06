Funerale negato alla cognata del boss dei Muzzoni Mario Esposito

Le esequie avrebbero dovuto celebrarsi venerdì scorso.

SESSA AURUNCA. Niente funerale per la cognata del boss Mario Esposito detto “Muzzone”, Tommasina Sisilia Di Filippo, deceduta a 58 anni presso l’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. I funerali, dovevano essere celebrati lo scorso venerdì 2 giugno alle ore 16.00, nella Cattedrale di Sessa Aurunca, come annunciato dai manifesti. Il rito, però, è stato annullato pochi minuti prima della cerimonia perché la Questura di Caserta, ha vietato la celebrazione.

Il divieto è arrivato a ridosso della funzione religiosa ed una volante della Polizia, è giunta in Chiesa, ha prelevato il Sacerdote e l’ha condotto in Commissariato per la notifica dell’atto di divieto. La salma è stata condotta al cimitero senza funzione religiosa ed ha ricevuto solo la Benedizione della bara! “Anche se la signora era incensurata, la sua famiglia ha uno “spessore criminale” attivo e vegeto e la defunta non ha preso mai distanze. Quindi non era giusto officiare i funerali” ha spiegato sui social la giornalista Marilena Natale, da cui apprendiamo la notizia.