Malore in casa, muore a 50 anni Umberto. Dolore e lacrime per l’ultimo saluto

SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore e lacrime ai funerali di Umberto Romano, il 50enne trovato senza vita nella sua abitazione di San Marcellino. Ieri alle 16 si sono celebrati i funerali del 50enne spirato nella sua abitazione di via Ischia. L’uomo è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a causa di un malore cardiaco. Il corpo è stato ritrovato dai familiari che hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi, ma per Umberto non vi è stato più nulla da fare. Romano viveva con la moglie Maria e le figlie Assunta e Serena a San Marcellino, ma era originario di Aversa. Ieri si sono celebrati i funerali presso la Cattedrale di San Paolo ad Aversa, poi la salma è stata trasferita al cimitero cittadino. Tanto il dolore per questa improvvisa perdita.