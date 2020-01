CASAGIOVE – Ha preso fuoco un terrazzo al quinto piano di un condominio di via Liguria a Casagiove. Poco dopo mezzanotte, un petardo ha raggiunto la struttura e le fiamme hanno spaventato i residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Caserta per sedare il rogo. I residenti hanno poi potuto far rientro in casa.