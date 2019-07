Fuori il programma di UN’ESTATE DA RE. Quasi tutti gli eventi a settembre

Quarta edizione di “Un’estate da Re. La Grande Musica alla Reggia di Caserta”, la

rassegna di musica classica, lirica e sinfonica, voluta e finanziata dalla Regione



Campania, con la direzione artistica affidata al Maestro Antonio Marzullo.Realizzata in collaborazione con il MIBAC e con il Comune di Caserta, la rassegnaè organizzata e promossa dalla Scabec, la società inhouse della Regione, e si avvaledella collaborazione del Teatro di San Carlo di Napoli e del Teatro Municipale“Giuseppe Verdi” di Salerno.Nata dall’idea del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel2016 di creare un evento che promuovesse allo stesso tempo sia la Reggia comemonumento da valorizzare sia le eccellenze musicali presenti in Campania, “Un’Estateda Re. La grande musica alla Reggia di Caserta” oggi è diventato un appuntamentofisso nella stagione estiva, di grande richiamo anche turistico, grazie ad unaprogrammazione di altissimo profilo e alla location di grande fascino: il meravigliosoemiciclo sotto le stelle dell’Aperia, situato nella parte alta del parco reale,incastonato nel Giardino Inglese e restaurato anno dopo anno proprio grazie al festival.La rassegna quest’anno si terrà da mercoledì 28 agosto adomenica 29 settembre, con gli spettacoli alle ore 19,30.La direzione artistica, insieme al Teatro di San Carlo, con la sua Orchestra e il Balletto,e al Teatro Verdi con la Filarmonica salernitana, ha saputo mettere a punto uncartellone che chiude in bellezza la stagione estiva dei festival musicali in Campania.Sei concerti, con nomi internazionali; una proposta che piacerà ai piùesigenti appassionati della classica ma anche al pubblico più giovane, con i concertidi Ezio Bosso e David Garrett, vere star “trasversali” seguite da migliaia di fan. Conloro in programma una serata dedicata alla danza, con Pulcinella di Igor Stravinskijnell’interpretazione del Balletto del San Carlo; poi sarà la volta del celebre violinistaJulian Rachlin diretto da Alvise Casellati, che ha il merito di essere un grandepromotore negli Stati Uniti dell’Opera italiana.Punta di diamante della programmazione 2019 del Festival sarà la presenza delMaestro Zubin Mehta, direttore tra i più celebri e celebrati al mondo che, sul podiodell’Orchestra del Teatro San Carlo dirigerà uno tra i pianisti più amati della scenacontemporanea: Stefano Bollani. Nelle due serate, che concludono laprogrammazione di Un’estate da re, i concerti impaginano due programmi differenti.Si inizia, dunque, MERCOLEDI’ 28 AGOSTO con il concerto sinfonico del MaestroEzio Bosso che dirigerà la Filarmonica di Salerno. Il programma prevededue “Danze ungheresi” di Johannes Brahms, la Sinfonia n. 9 “Dal NuovoMondo” di Antonín Dvořák, per concludere con il Bolero di Maurice Ravel.DOMENICA 8 SETTEMBRE sul palcoscenico dell’Aperia ci sarà a dirigere l’Orchestradel Teatro di San Carlo il Maestro Alvise Casellati. Violino solista Julian Rachlin. Inprogramma la Sinfonia da “L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, il Concerto perviolino e orchestra op. 64 di Felix Mendelssohn, la Sinfonia n. 5 in si bemollemaggiore di Franz SchubertVENERDI’ 13 SETTEMBRE Pulcinella di Igor Stravinskij con il Balletto del SanCarlo, una produzione del Massimo napoletano con le coreografie di FrancescoNappa e le scenografie realizzate con 140 opere dell’artista Lello EspositoMARTEDI’ 17 SETTEMBRE Dopo l’Arena di Verona, alla Reggia di Caserta l’altraunica data in Italia, il Concerto del violinista David Garrett dal titolo“Unlimited – Greatest Hits – Live” . Uno straordinario viaggio musicale tra classico erock durante il quale “il violinista del diavolo” sprigiona tutto il suo coinvolgente edirresistibile talento artisticoSABATO 28 e DOMENICA 29 SETTEMBRE, come già accennato, si chiude larassegna con due diversi concerti dell’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napolidiretta dal Maestro Zubin Mehta, con Stefano Bollani al pianoforte.Il concerto del 28 propone l’Ouverture da “La Forza del destino” di Giuseppe Verdi,il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore, K 488 di WolfgangAmadeus Mozart, e infine la Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64 di Pëtr Il’ič ČajkovskijIl programma del 29, invece, prevede l’Ouverture da “I Vespri Siciliani” diGiuseppe Verdi, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore, K488 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 9 di Ludwigvan BeethovenCome ogni anno “Un’estate da Re. La Grande Musica alla Reggia di Caserta”,rispondendo alla politica regionale di allargamento delle proposte culturali e alcontenimento delle tariffe, propone biglietti accessibili e scontistica per i più giovani.Ci saranno degli abbonamenti speciali: 5 spettacoli al prezzo complessivo di 150 euro(a scelta una delle due date finali). Ma anche singolarmente il costo dei concerti restacontenuto e va da un minimo di 15 € a un massimo di 60 € per le poltronissime di Garrette Bollani- Metha.La rassegna è anche l’occasione per visitare uno dei monumenti più belli al mondo.Sarà possibile, gratuitamente, effettuare una visita guidata al Giardino Inglese primadello spettacolo, accompagnati da storici dell’arte ed esperti di botanica.Tutte le informazioni sono disponibili su www.unestatedare.it