Fuori strada a forte velocità, si aprono gli airbag. Conducente trasportato in codice rosso

SAN TAMMARO – Apprendiamo dalla pagina Facebook di Ciò che vedo in città – SMCV, di un brutto incidente avvenuto al tramonto di ieri, sabato 26 giugno, a San Tammaro, in zona Carditello. Non si conoscono i dettagli dell’incidente, ma dalla foto che vi proponiamo, si nota l’auto, una Lancia Ypsilon, rimasta pericolosamente in bilico nella cunetta laterale all’arteria stradale. L’esplosione di tutti gli airbag fa capire che l’impatto è stato di una certa entità, tanto che il conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande in codice rosso.

Cercheremo di saperne di più e di tenervi aggiornati.