Fuori strada per evitare un cinghiale, giovane miracolato

Il ragazzo stava tornando a casa dopo una serata con gli amici.

VAIRANO PATENORA. Ancora una volta un incidente causato da un cinghiale, apparso improvvisamente sulla strada. Il tragico impatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada tra Pietramelara e il territorio di Vairano Patenora, in zona Pantani. Qui un ragazzo a bordo della sua vettura, si è ritrovato davanti all’auto il grosso animale, probabilmente uscito da una delle siepi che costeggiano la carreggiata. Il giovane, per evitare l’impatto, è finito fuori strada e, solo per pochi metri, ha evitato per lui un tragico destino.