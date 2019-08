SESSA AURUNCA (red.cro.) – E’ stata fissata per fine settembre l’udienza preliminare a carico di medici, infermieri e personale amministrativo in servizio presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca protagonisti dell’inchiesta dei carabinieri per assenteismo e truffa ai danni dello Stato.

Ricordiamo che per 12 di loro l’Asl Caserta ha già provveduto anche al licenziamento senza preavviso. Tra un mese, invece, ci sarà l’inizio del procedimento penale al tribunale di santa Maria Capua Vetere.