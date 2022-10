FURBETTI DEL CARTELLINO. Giudice incompatibile, salta l’udienza

SESSA AURUNCA – Salta l’udienza del processo a carico delle ventotto persone coinvolte nell’inchiesta sull’assenteismo all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca

Il dibattimento passa alla sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per incompatibilità di un giudice a latere.

L’indagine, vede coinvolti medici infermieri e personale amministrativo, condotta dai carabinieri di Capua aveva accertato diversi episodi di falsa attestazione in servizio presso l’ospedale. In qualche circostanza i medici si sarebbero avvalsi della collaborazione di altri colleghi, o addirittura anche di persone esterne all’ospedale, per marcare il badge. Tra i casi più eclatanti quello di un medico che mandò il figlio a marcare il suo cartellino mentre si trovava in vacanza all’estero. Gli imputati sono accusati a vario titolo di truffa ai danni dell’Asl.

GLI IMPUTATI



Ferdinando Pasquariello, 62 anni di Caserta, Maria Rosa Matano, 47 anni di Caserta, Nives De Francesco, 63 anni di Mondragone, Rocco Leone, 54 anni, Francesca Macrì, 49 anni; Anna Maria Sorrentino, 64 anni; Alfredo Miosotis, 52 anni di Sessa Aurunca; Giacomo Freda, 52 anni di Sessa Aurunca, Carlo Gallinaro, 63 anni di Formia, Giuseppe Di Iorio, 62 anni di Sessa Aurunca, Martina Battaglia, 46 anni di Caserta, Salvatore Migliozzi, 69 anni di Carinola, Elio Maria Gaetano Avagliano, 60 anni di Roccamonfìna, Elvira Maggi, 41 anni di Caserta, Domenico Perretta, 53 anni, Antonietta Olimpia Di Bella, 64 anni; Luigi Mascolo, 55 anni; Gaetano Tessitore, Ugo Attanasio di Sessa Aurunca, Anna Bufano residente a Sessa Aurunca, Giuseppina Ricciardi di Carinola, Domenico Bova di Carinola, Gloria Dell’Estate residente a Sessa Aurunca, Vinicio Ferone di Casoria, Nicoletta Iannotta di Napoli, Valentina Carpine di Teano, Salvatore Di Cerbo di Piedimonte Matese e Luigi Ragucci di Napoli.