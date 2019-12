Furbetti del cartellino in ospedale. Annullato il provvedimento disciplinare a carico di un medico

SESSA AURUNCA – Tutti ricorderanno la bufera giudiziaria che nella scorsa estate ha investito l’Ospedale Civile San Rocco di Sessa Aurunca, quando medici, infermieri e personale amministrativo sono divenuti protagonisti dell’inchiesta della Procura di Santa Maria C.V. per assenteismo e truffa ai danni dello stato. Seguiva l’adozione di severi provvedimenti disciplinari, dalla sospensione dalla retribuzione sino al licenziamento per giusta causa. Ebbene, tutti i soggetti coinvolti hanno ritualmente impugnato le sanzioni disciplinari irrogate, in sede amministrativa e giudiziaria.

Ora iniziano a giungere i primi verdetti. Il Dott. T., infatti, rappr.to e difeso dall’avv. Massimiliano De Benedictis di Caserta, a seguito di articolata memoria e difesa notificata alla Commissione Disciplinare dell’ASL, si è visto annullare il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 30.

Piena soddisfazione è stata espressa dal citato professionista ora impegnato, assieme al collega Francesco Petrone, nel faticoso ed arduo tentativo di ottenere la reintegra di taluni medici licenziati.