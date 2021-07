AVERSA- Furgone in fiamme lungo l’Asse mediano all’altezza di Aversa Nord, direzione Caserta. L’uomo alla guida è riuscito a salvarsi allertando subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Traffico rallentato in zona anche a causa del denso fumo levatosi dal mezzo interesato dalle fiamme. Non si registrano feriti.