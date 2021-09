CERVINO – (f.m.) Cervino, nella frazione Messercola, quasi al confine con il vicino comune di Santa Maria a Vico un furgone rosso Bartolini è uscito fuori strada capovolgendosi. L’ipotesi più plausibile del sinistro è la disattenzione del conducente. Nonostante ciò non vi è stato bisogno di soccorso in quanto il conducente non riporta alcuna ferita. Solo il traffico è in tilt