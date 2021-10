LUSCIANO/AVERSA – Dopo una segnalazione è partito un blitz dei carabinieri. Un residente della zona di via Pastore ad Aversa infatti ha segnalato, in mattinata, atteggiamenti sospetti da parte di tre persone che sono state poi bloccate al termine di un inseguimento. Sul posto i carabinieri che hanno fermato la Panda a bordo della quale viaggiava il gruppetto. La vettura è stata intercettata in via Acerbo e Lusciano. I tre sarebbero italiani e considerati presunti autori di furti d’auto.