Furti in abitazione: banda di ladri arrestata dai carabinieri

Responsabili di numerosi colpi in diverse abitazioni a cavallo tra la provincia di Caserta e quella di Frosinone

ROCCA D’EVANDRO – Sono stati tratti in arresto, ieri sera, martedì 10 dicembre, i componenti di una banda di ladri responsabili di numerosi colpi in diverse abitazioni a cavallo tra la provincia di Caserta e quella di Frosinone. A stringere le manette ai polsi di tre ladri sono stati i carabinieri di Cassino, in collaborazione con i colleghi di Sessa Aurunca. L’auto utilizzata per mettere a segno i colpi, una Stelvio di color beige, è stata intercettata e accerchiata da diverse pattuglie dei carabinieri. Inutile la fuga grazie anche al tamtam dei cittadini. I tre sono stati quindi arrestati e condotti nel carcere di Cassino