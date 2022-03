ALTO CASERTANO – Durante una serata in un locale dell’alto casertano, riaperto dopo le ristrizioni dovute alla pandemia, diversi ragazzi hano denunciato di essere stati derubati. Collane, bracciali, orologi sarebbero scomparsi mentre erano in pista, dunque si tratterebbe di furti messi in atto da persone presenti alla festa. E’ successo durante lo scorso fine settimana.