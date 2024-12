FURTI NEL CASERTANO. Inseguimento in città tra i carabinieri e la banda dell’Audi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un colpo sfiorato, ma con un finale che avrebbe potuto avere esiti molto più gravi.

La scorsa notte, un gruppo di malviventi ha tentato di mettere a segno un furto in un appartamento a Santa Maria Capua Vetere, vicino alla zona del distributore di Ewa.

Quattro individui, travestiti con maschere, sono scesi da un’Audi e si sono diretti verso l’edificio, pronti a ripulirlo.

L’azione dei ladri, però, non è passata inosservata. Immediatamente scattato l’allarme, i Carabinieri della zona sono intervenuti tempestivamente. La fuga della banda, però, è stata tutt’altro che facile. I malviventi, alla guida di un’auto potente, hanno cercato di seminare le forze dell’ordine, dando vita a un breve ma intenso inseguimento.

Nonostante il tentativo di fuga spericolato, i ladri non sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La velocità e la determinazione dei Carabinieri hanno permesso di intercettare il gruppo, ma i malviventi, grazie alla loro vettura potente e all’abilità nel manovrare, sono riusciti a dileguarsi sulla Variante.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita e l’appartamento non ha subito danni significativi. Le indagini sono in corso per cercare di risalire all’identità dei ladri e impedire che possano tornare a colpire.

La caccia alla banda dell’Audi continua, con la speranza di porre fine a questa serie di tentativi di furto.