Furti nelle abitazioni, città sotto assedio. Ieri sera nuovo colpo in via Giardini: banditi messi in fuga dall’allarme

Nelle ultime settimane i tentativi di introdursi nelle abitazioni si sono susseguiti: la scorsa notte i proprietari di casa sono riusciti a dare l’allarme e a mettere in fuga i banditi.

CAPUA Una città nel mirino dei banditi: ieri sera, intorno alle 21 un nuovo tentativo di furto in abitazione, stavolta in via Giardini. Credendo che i proprietari di casa non fossero presenti, alcuni banditi hanno tentato di introdursi nell’appartamento ma subito è scattato l’allarme e sono stati allertati i carabinieri della locale compagnia.

Capua, oramai, conta ogni notte almeno un tentativo si assalto nelle private abitazioni: pochi giorni fa un malviventi è scappato lanciandosi dal balcone, mentre mamma e figlia, circa quindici giorni fa, in via Brezza, sono rimaste ferite.