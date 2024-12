Furto a scuola: rubate attrezzature didattiche

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine al fine di individuare i responsabili del raid

SANTA MARIA A VICO – Furto in una scuola a Santa Maria a Vico. Di notte banditi si sono introdotti nella struttura, rubando attrezzatture didattiche. “Confidiamo che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia, grazie ai significativi elementi già acquisiti sia dalla scientifica che attraverso l’impianto di videosorveglianza del cantiere”, fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine al fine di individuare i responsabili del raid

Intanto la scuola ha dovuto fare i conti anche con un al malfunzionamento del riscaldamento in alcune aule. Il guasto, verificatosi giovedì 5 dicembre, è stato prontamente individuato e riparato. L’impianto è ora pienamente operativo in tutta la struttura scolastica. “Si ricorda che i lavori per la costruzione della nuova scuola media, articolati in due lotti, procedono regolarmente. Tuttavia, tali interventi hanno comportato modifiche significative all’impianto di riscaldamento.”