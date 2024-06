Furto a scuola, rubati computer e tablet

Nel mirino dei malviventi anche alcune abitazioni della zona

ALVIGNANO – Non solo una serie di furti in abitazione, ad Alvignano, ma anche la scuola secondaria “Dario Santamaria” nelle scorse ore è finita nel mirino dei malviventi.

I ladri dopo aver fatto irruzione nel plesso hanno rubato computer e tablet destinati alle attività didattiche. Non sappiamo se si tratta della stessa banda che ha messo a segno alcuni raid nelle abitazioni di via Terminiello e San Ferdinando, riuscendo a rubare denaro e gioielli in oro da un appartamento.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili utilizzando le telecamere di sorveglianza presenti nelle zone interessate dai furti