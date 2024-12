FURTO AL CIMITERO. Ladri colpiscono anche la tomba del consigliere comunale: “il nostro progetto di sicurezza ignorato dal sindaco”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAGIOVE – Un nuovo furto è stato commesso al cimitero comunale di Casagiove, questa volta ai danni dei loculi sotterranei della cappella di San Michele Arcangelo.

Ci sarebbero dei filmati delle telecamere di sorveglianza, per ora non utili ad identificare i responsabili. Inoltre, non sono stati trovati testimoni oculari del furto. Questo non è il primo episodio di furto o vandalismo al cimitero di Casagiove.

Tra le famiglie colpite dal furto c’è anche quella del consigliere comunale d’opposizione Cristian Gallo Panico, costretta a dover ricomprare tutti i fiori della tomba del padre.

Seppur toccato da questa vicenda in maniera personale, Gallo Panico ha voluto sottolineare che si tratta di un furto che fa parte della sequela di episodi che vanno avanti al cimitero di Casagiove da quattro anni.

“Io e il consigliere comunale di minoranza Francesco Moscatiello avevamo presentato un progetto importante, che avrebbe portato ad un controllo 24 ore su 24 del cimitero, grazie a venti telecamere. E l’apertura e la chiusura del cimitero erano incluse nel progetto. Invece, è stato scelto di affidare il servizio di apertura e chiusura a una società di guardania che ci costa 22 mila euro all’anno, compresi stipendio e contributo. Noi dell’opposizione avevamo trovato una soluzione già tre anni fa, il sindaco, invece no. Chiediamo un suo intervento immediato.“