Furto al Comune. Rubate pistole d’ordinanza, danneggiato il sistema di videosorveglianza

Il sindaco Armando Fusco: «Non ci lasceremo intimidire». Sul posto i Carabinieri di Pietramelara, coordinati dal Maresciallo Nardella

RIARDO (EZ su CS – Riardo) – Si informa la Cittadinanza che nottetempo, tra il 24 e il 25 ottobre 2024 N.d.R, alcuni uffici della Sede Municipale sono stati vandalizzati da delinquenti che introdottisi nella struttura da una delle porte di accesso all’Aula consiliare hanno scardinato due porte blindate, quella dell’Ufficio del Sindaco, Armando Fusco, e della Polizia Municipale.

I delinquenti hanno danneggiato l’impianto di videosorveglianza asportando i videoregistratori e dopo aver forzato la cassaforte in dotazione alla Polizia Locale hanno trafugato le pistole d’ordinanza ivi custodite, nonché i soldi presenti nel distributore automatico di bibite.

i rilievi effettuati dai Carabinieri della Stazione di Pietramelara, coordinati dal Maresciallo Nardella, il personale tecnico dell’Arma sta procedendo a rilevare le impronte sulle superfici degli arredi interessati dall’azione vandalica, ed il personale della Società che gestisce la videosorveglianza sta visionando tutte le immagini registrate da remoto.Il Sindaco che a conclusione dei rilievi e degli accertamenti in corso provvederà a sporgere specifica denunzia, ritiene che l’azione delittuosa è finalizzata a manomettere il sistema di videosorveglianza realizzato sul territorio comunale, attraverso il quale si è iniziato ad arginare il fenomeno della microcriminalità nel paese. Infatti, a Riardo sta aumentando la percezione di sicurezza da parte dei Cittadini grazie al monitoraggio di aree sensibili; un monitoraggio che ha portato anche al fermo e/o all’arresto di alcuni delinquenti.Questa vile azione non fermerà il nostro impegno sul fronte della sicurezza, in cooperazione delle Forze di Polizia, che anche quando si verificano episodi delittuosi nei Comuni limitrofi visiona le immagini del sistema di videosorveglianza realizzato sulle strade di Riardo. L’Amministrazione comunale non si lascia assolutamente intimidire da queste vigliaccate e il Sindaco ha già disposto che nelle prossime ore il sistema di videosorveglianza non solo dovrà essere ripristinato, ma anche implementato con ulteriori dispositivi.