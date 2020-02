SANTA MARIA CAPUA VETERE – Colpo nella notte in un noto bar di Santa Maria Capua Vetere, il Kenya cafè. I malviventi hanno razziato il locale, in via Achille Grandi, esattamente nella stessa giornata a distanza di due anni. Forzata la porta d’ingresso hanno portato via le macchinette cambiamonete presenti all’interno del locale. Sul caso indagano le forze dell’ordine.