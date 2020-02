CASTEL VOLTURNO – Furto nella notte tra venerdì e sabato al ristorante “Cotto e Crudo” di Pinetamare. Tra la refurtiva anche una statuetta raffigurante un tucano, simbolo della birra Guinness. La statua ha per il titolare, Vincenzo Martino, un importante valore affettivo, che va ben oltre quello commerciale pur essendo un esemplare quasi raro, tanto da offrire una ricompensa per chi lo riuscirà a far rientrare in possesso di questa.