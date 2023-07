Furto all’auto nel parcheggio della Lidl: “così i ladri sono aiutati”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È stata la stessa vittima del raid qualche ore fa a rendere noto il furto subito e lo ha fatto, come spesso capita, sulle pagine social della città, in questo caso sul gruppo Ciò che vedo in città SMCV.

Un furto sarebbe venuto all’interno del parcheggio del supermercato Lidl di Santa Maria Capua Vetere, situato nei pressi dello svincolo autostradale di Caserta Sud, in via Galatina.

Marco ha raccontato di aver subito un furto all’interno della sua vettura domenica sera, poco prima dello scoccare delle 21, all’interno dell’area commerciale.

Il fatto è stato denunciato alle autorità competenti.

L’uomo ha segnalato come possibile agevolazione per i ladri un presunto “malfunzionamento alle luci del parcheggio della Lidl“.