TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Furto d’auto in pieno giorno. Ieri alle 14 in Via Bovaro a Trentola Ducenta, nei pressi di un noto panificio, dei balordi hanno scassinato la serratura di una Fiat Panda di colore bianca, targata EN533FA e si sono dati alla fuga. I proprietari chiedono a chiunque la veda di avvisare i carabinieri.