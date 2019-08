Furto di cannabis terapeutica ad una cooperativa. In due finiscono ai domiciliari

SAN FELICE A CANCELLO/MADDALONI – I Carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello, in Maddaloni, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, a seguito di una segnalazione pervenuta sul numero di pronto intervento “112” sono intervenuti in via Cancello, dove era stato segnalato un furto in corso di canapa indiana.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno bloccato ed arrestato in flagranza di reato, C. D. cl.1998, albanese, residente a Maddaloni e C. M., cl. 1998, di Maddaloni.

I Carabinieri hanno riscontrato che, nell’immediato i due, unitamente ad altri due complici riusciti ad eludere la cattura, avevano perpetrato un furto aggravato in concorso di 2 kg di canapa indiana, in danno di una cooperativa di sviluppo del luogo, autorizzata al trattamento della canapa indiana.

Gli arrestati sono stati accompagnati agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.