Furto in casa di un ex commerciante: rubati i soldi per il funerale di un parente

CELLOLE – Una banda di malviventi è entrata in azione presso l’abitazione di un ex commerciante, a Cellole, mettendo a segno il colpo e portando via una cospicua somma di denaro accantonata per coprire le spese del funerale di un parente stretto. Il furto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha lasciato sgomento non solo la vittima ma anche l’intera comunità. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine al fine di risalire ai responsabili