Furto in casa di un finanziere, ladri portano via anche cucciolo di boxer

ROCCAROMANA – Ladri in azione questa notte in un’abitazione a Roccaromana. I malviventi hanno portato via diverse attrezzature agricole e di giardinaggio. Come se non bastasse è stato rubato anche un cucciolo di boxer. Il figlio della vittima, di professione finanziere, è stato allertato, nel cuore della notte, dai vicini portandosi presso l’abitazione di famiglia e con molta probabilità disturbando i ladri dato che sul posto questi hanno abbandonato attrezzi da scasso, il che lascerebbe pensare ad una fuga. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso