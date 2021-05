Furto nella notte, dalle 17 CHIUDE la galleria “Parco della Reggia”. Ecco i percorsi alternativi

CASERTA – A partire dalle ore 17.00 di oggi, lunedi’ 17 maggio, sara’ interdetto al transito il tunnel ‘Parco della Reggia’, situato tra il km 8,700 ed il km 10,505 della strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, a causa dell’esecuzione di attivita’ di ripristino necessarie a seguito del furto di cavi di rame (occorso presumibilmente in nottata in corrispondenza degli imbocchi del tunnel) che ha parzialmente inciso sul funzionamento di alcuni impianti della galleria. La riattivazione della regolare circolazione e’ connessa all’ultimazione dell’intervento di ripristino, attualmente prevista per le ore 6.00 di domattina. Successivamente si potra’ dare seguito ai lavori di manutenzione gia’ programmati secondo una calendarizzazione di chiusure notturne (dalle ore 21.00 alle ore 6-00 del giorno successivo) a partire dalla notte di martedi’ 18 e fino alla mattinata di sabato 22 maggio.

Durante l’interdizione della galleria restano validi i percorsi alternativi individuati in occasione di altre chiusure al traffico per lavori, ovvero: Viabilita’ alternativa per i mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate: Direzione Maddaloni: via San Leucio, via Tenga, via Ponte, via Tescione, via Amalfi, via La Pira, via Cappuccini (ingresso SS700 – svincolo Caserta Ospedale); Direzione Santa Maria Capua Vetere: via Cappuccini, piazza della Rimembranza (cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce, via Roma, viale Ellittico, SS7 Appia, via Tifata, SS700 svincolo di Casagiove; Viabilita’ alternativa per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate: Direzione Maddaloni: uscita SS700 svincolo Casagiove, via Tifata, SS7 Appia Direzione Autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Nord direzione Napoli, uscita autostrada A1 – Caserta Sud direzione Benevento, SP335 (exSS265), SS700 – svincolo Maddaloni; Direzione Santa Maria Capua Vetere: SS700 direzione Maddaloni, SP335 (exSS265) direzione autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Sud direzione Roma, uscita autostrada A1 – S. M. Capua Vetere, ingresso SS700 – svincolo Santa Maria Capua Vetere.