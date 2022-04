SANTA MARIA A VICO – Ladro in azione nella notte scorsa a Santa Maria a Vico dove è stato rubato il defibrillatore installato su una postazione, donato dal dentista Giovanni Crisci. Il dispositivo si trovava in via Ferdinando d’Aragona. Il ladro che ha agito è arrivato sul posto a bordo di una Panda. La scena è staa ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona.