GUARDA IL VIDEO. Tre ladri tentato il colpaccio nella grande villa, ma qualcosa va storto

CASAPESENNA – Sono stati messi in fuga dal sistema di allarme tre malviventi che hanno cercato il colpaccio in una grande villa nella zona periferica di Casapesenna. Come si nota dal video, i tre individui a volto coperto, muniti di cassette con attrezzi da scasso, percorrevano la stradina privata a fondo cieco dove si trova l’abitazione. Al momento di lanciarsi “alla carica” è scattato l’allarme che ha fatto scappare i ladri, evitando danni al proprietario di casa. Poco dopo, sono giunti anche i carabinieri per constatare cosa sia avvenuto esattamente