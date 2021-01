Futura sposa casertana su RAI 1: “Ho fissato la terza data per il matrimonio, speriamo di riuscirci”. La location: 70 lavoratori in cassa integrazione

CELLOLE – Teresa, una futura sposa di Cellole, è stata ospite oggi della trasmissione “Oggi è un altro Giorno” per raccontare la sua storia. A causa del Covid ha rinviato due volte il matrimonio: prima da luglio scorso a dicembre, poi da dicembre ad agosto.

Il servizio è andato in onda in collegamento da una location per matrimonio di Baia Domizia, il cui titolare ha spiegato che questo periodo di magra lavorativa ha determinato la cassa integrazione di ben 70 persone.

Serena Ranieri, presidentessa di Federmatrimoni, l’associazione che rappresenta la filiera italiana che si occupa di eventi e cerimonie, ha descritto le difficoltà del settore e la protesta da loro inscenata per chiedere certezze sui nuovi protocolli per i matrimoni: hanno manifestato lo scorso dicembre davanti a Montecitorio, donando confetti e bomboniere ai parlamentari.

“Molte nostre aziende hanno chiuso il 31 dicembre perché c’è incertezza sul 2021 e se la filiera non lavora per due anni, 450mila persone rischiano di finire per strada” – spiega la Ranieri – “Con la nostra protesta dolce speriamo di ottenere di più dalla politica che con le urla”.