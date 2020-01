Gaia Di Fusco terza nella finale di All together now. Tutta MONDRAGONE ha fatto il tifo per lei

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tutta Mondragone ieri sera, 2 gennaio 2020 ha sperato che Gaia Di Fusco, in gara nella sfida finale di All together now 2, arrivasse al podio. La 18enne si è scontrata nella prima manche con Domenico Prezioso, proponendo “Io vivrò senza te” di Mina, nel secondo invece ha cantato “I feel good” di James Brown, ma la voce di Gaia, che non smette mai di stupire, ha sbalordito i giudici del muro che le hanno attribuito un punteggio di 94, vincendo la sfida.

Nella seconda manche la giovane mondragonese con il brano”tutta colpa mia” di Elodie, ha avuto la meglio su Nicola Gargaglia che ha invece cantato “you make me feel like “di Aretha Franklin.



E’ arrivata poi la finale a duetti e Gaia Di Fusco e Dodi Battaglia hanno proposto “Tanta voglia di lei” dei Pooh, ma il duetto improvvisato non convince i giudici e Gaia deve accontentarsi di un terzo posto.



Una cosa è certa, il talento di Gaia non passerà sicuramente inosservato e le consentirà in futuro di scalare le vette più importanti del panorama canoro italiano. Tutta la città rivierasca è orgogliosa della sua concittadina.