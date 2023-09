Gambizzato con un colpo di pistola: in fuga l’aggressore

L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari di Villa dei Fiori

CASTEL VOLTURNO – Ferito da un proiettile, alla gamba, è caccia al rivale. E’ quanto accaduto qualche sera fa a Pescopagano, zona di confine tra Castel Volturno e Mondragone.

Un uomo, originario dell’est Europa, in circostanze ancora da chiarire, è stato ferito ad una gamba con un colpo di pistola. A premere il grilletto è stato un suo rivale datosi poi alla fuga. Il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari della clinica Villa dei Fiori di Castel Volturno mentre ricerche sono in corso da parte delle forze dell’ordine per risalire all’aggressore.