AVERSA. Gara da 2 milioni e mezzo per l’asilo di via Rossa aggiudicata alla solita “Siri” di Fausto Schiavone. Ricordate la “ricotta” di Trentola?

Facciamo in conti precisi in modo che nessuno possa pensare che noi scriviamo all’ingrosso, ma a questo punto diventa un’urgenza professionale declinare la biografia di questo imprenditore la cui società ha sede nella città normanna, in via Salvo D’Acquisto

AVERSA (G.G.) – Un indizio è un indizio e un indizio, due indizi fanno quasi una prova e per noi fanno la necessità di approfondire l’anagrafica e la biografia del signor Fausto Schiavone, titolare della Siri Srl, società con sede in via Salvo D’Acquisto 76 di Aversa.

Fausto Schiavone non è finito nei racconti di Casertace per una “a-normale” questione di appalti; per una incredibile ricotta tipica dei comuni dell’agro aversano, un virtuosismo “si fa per dire”, realizzato dal dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Trentola Ducenta, Massimo Apollonio Capasso, probabilmente su dritta del sindaco zanniniano Michele Apicella (CLICCA PER LEGGERE), è riuscito nell’impresa di revocare tre aggiudicazioni, ben tre, realizzate dalla Centrale Unica di Committenza laziale, Valle di Comino, evidentemente per l’esito non gradito dalle parti del Comune di Trentola.

Tra le tre imprese che hanno poi beneficiato di questa revoca e della successiva, sfrontata, impenitente aggiudicazione fatta internamente all’Ufficio Tecnico del Comune, è stata proprio la Siri Srl di Fausto Schiavone.

Ora, questa impresa ce la ritroviamo in un altro appalto, stavolta bandito dal Comune di Aversa nell’ambito della ormai mitica beneficiata del Pnrr che, a colpi di asili nido, sta arricchendo decine e decine di imprese in un meccanismo che, badate bene, non diffonde i benedici di questi miliardi di euro affluiti in Italia, ma li concentra su gruppi ben precisi di imprese e imprenditori destinati a diventare dei veri e propri magnati – la radice di questa parola è puramente casuale – grazie ad Uffici Tecnici come quelli di Trentola Ducenta, che si permette il lusso impudente di revocare tre aggiudicazioni realizzate da una Cuc che lo stesso Comune di Trentola aveva designato.

Fatta la premessa, veniamo all’aggiudicazione relativa all’ampliamento dell’asilo nido di Aversa di via Guido Rossa.

Base d’asta 2.592.000. Una cifra da cui vanno detratti 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e

349.276,10 euro per manodopera non soggetti a ribasso.

389.276,10 che detratti ai 2.592.000,00 fanno 2.202.723,90.

A questa cifra va tolta anche la parte dell’Iva, la risultante è la parte sottoponibile a ribasso. L’immancabile Consorzio del nord Italia, poi a Ravenna c’è proprio una sorta di vivaio di queste cose, partecipato da un gruppetto di imprese dell’agro aversano, si è aggiudicato la gara con un ribasso del 15,270%.

L’amministratore unico, un tal Gilberto Bedei, metterà nelle casse del consorzio un bel 1% e alla fine salterà fuori, com’è stato, l’impresa che tra progettazione e realizzazione dei lavori intascherà 1.333.802,62 euro.

Belli netti, perché da questa cifra sono stati espurgati il 15% di ribasso, l’Iva, i 40mila euro per gli oneri di sicurezza e soprattutto i 349.276,10 euro per la manodopera.

Bisogna pagare qualche ingegnere e qualche architetto che firmerà materialmente il progetto e il materiale edile occorrente. Senza voler fare i conti in tasca ci sono tra i 500 e i 6000mila euro di profitto.

La vicenda di Trentola in cui incrociamo Siri Srl di Fausto Schiavone fa il paio, secondo noi, con questo appalto. Ergo: vediamo un po’ questo Fausto chi è, da dove arriva, qual è la sua scuola di formazione, da quale “masto costruttore” è andato, ecc. ecc.

LA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO: