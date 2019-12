Gara di solidarietà per Giorgio, colpito da neuroblastoma a 5 anni: “Aiutiamolo a curarsi in America”

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Gara di solidarietà per il piccolo Giorgio: colpito da un terribile male, necessita di cure in America.

In paese tutti si stanno mobilitando per raccogliere i fondi necessari per aiutare la famiglia di Giorgio, affinché possa portare il piccolo negli USA dove potrà usufruire di una cura che si spera possa salvare il piccolo angelo.

Questo l’appello disperato di una cittadina, Ilia M., che scrive: “GIORGIO un figlio come tanti altri figli, un bambino amato, figlio di nostri compaesani, il figlio che tutti guardando in questa foto sentiamo essere il nostro bambino. Lui è il piccolo Giorgio e sta lottando contro una malattia chiamata #neuroblastoma (tumore maligno che colpisce nei primi 5 anni di vita). Giorgio è un vero guerriero e insieme ai suoi genitori sta combattendo per la vita. Una nuova speranza lo aspetta ed è solo l’ America ad offrirgliela. Dare una mano a questa famiglia è l’unica scelta possibile da fare, per renderci persone utili e mosse da giuste cause, questo Natale. Alla luce di quanto avete appena letto, vi informiamo che per le prossime festività natalizie (mercatini in piazza e aperitivo 31 dicembre a cura di Pizzeria centrale Cesa) parteciperemo come -Comitato Onlus- al solo scopo benefico e con un obiettivo ben preciso, ossia: aiutare #Giorgio a volare in America, per incontrare questa nuova speranza. UniamoCIPerGiorgio. Tutto il ricavato andrà a Lui e alla sua famiglia. Aspettiamo grandi gesti qui da parte di tutti…Giorgio è nostro figlio, nostro nipote, e la sua storia è anche la nostra”.