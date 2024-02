Guerra ai dehors abusivi nei locali della movida, scattano le sanzioni

Blitz degli agenti della polizia municipale.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ una vera e propria stretta quella che il comandante della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe Aulicino, vuole dare sui gazebo abusivi installati dai vari locali pubblici della città, soprattutto nelle zone centrali come via Caserta, via Galatina e via del Lavoro. I controlli, negli ultimi giorni, si sono susseguiti e molte sono state le sanzioni elevate. In caso di recidiva, tra l’altro, i titolari potrebbero anche subire la sospensione dell’attività commerciale. Ovviamente, nel corso dei controlli, i caschi bianchi hanno anche provveduto a controllare diverse autovetture, sequestrando alcune vetture senza assicurazione e multando i conducenti alla guida con cellulare alla mano.