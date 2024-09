GIALLO A CASERTA. Giovane trovato in fin di vita nel giardino di un’abitazione: indagini in corso

Loading...

Non si conoscono al momento le sue condizioni. Il corpo in fin di vita è stato rinvenuto all’interno del giardino dell’abitazione della madre di un noto avvocato

CASERTA – Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per fare luce su quanto accaduto questa notte nei pressi del cavalcavia di via Isonzo, lato via Verdi. Il corpo di un giovane, per cause ancora in corso di accertamento, non è chiaro se sia caduto o se si è lanciato o addirittura sia stato lanciato (al momento sono aperte se si considera che gli interventi sono stati immediati e che nel luogo ove giaceva il corpo era impossibile notarne la presenza) è stato trovato all'interno del giardino di casa della madre dell'avvocato .

Scattata la richiesta d’aiuto il ragazzo è stato rinvenuto in fin di vita , sembrerebbe a seguito di un volo di quasi 3 piani. La caduta è stata attutita dalle piante del cortile. Trasportato in codice rosso in ospedale, non si conoscono, al momento, le condizioni dell’uomo