Giardiniere muore nel parcheggio della scuola: lutto in due comunità

Lascia la moglie e due figli

AVERSA/MADDALONI (Lidia e Christian de Angelis ) Due le comunità sotto shock per il decesso improvviso di Enrico Padovano 63 anni. L’uomo, un operaio che stava lavorando presso il cortile dell’Isis O.Conti di Aversa, si è sentito improvvisamente male, un malore fatale che lo ha costretto ad accasciarsi in terra davanti a tutti. Ad intervenire in suo soccorso un docente che stava parcheggiando l’auto e ha visto l’uomo accasciarsi, richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che giunti sul posto nonostante i tentativi di rianimarlo per l’uomo non vi è stato nulla da fare. Padovano originario di Maddaloni, lascia la moglie e due figli. La morte è stata attribuita a cause naturali per cui non è stata disposta l’autopsia e la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.