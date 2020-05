PORTICO DI CASERTA – Mattina fortunata per un giocatore del Win for Life Classico di Portico di Caserta. Nel concorso delle 11 di oggi, mercoledì 14 maggio 2020, ha centrato un “10” da 16.465 euro. La schedina vincente, da 2 euro, è stata convalidata nella tabaccheria di via Diaz 22. Il giocatore, quindi, ha indovinato la combinazione estratta (1 2 5 7 10 12 13 14 16 18), ma non il Numerone (19).