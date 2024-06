GIOCO D’AZZARDO. Dieci Comuni del casertano nella top 100 d’Italia

In provincia giocate per oltre 2916 euro per ciascun cittadino

CASERTA/CAPODRISE – È grande la preoccupazione per i dati emersi dal “Libro Nero dell’Azzardo 2024“, lo studio condotto sui numeri del gioco d’azzardo in Italia promosso da CGIL e Federconsumatori e che esamina in dettaglio il fenomeno del gioco d’azzardo in Italia, con un focus particolare sull’azzardo online. Stando ai dati infatti sono ben 10 i comuni casertani nella top 100 d’Italia. In generale invece la provincia di Caserta è al nono posto nazionale.

TRE PRIVINCE CAMPANE NELLA TOP TEN

Analizzando i dati relativi al 2023 resi disponibili dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), suddivisi per regione, provincia e comune, si scopre che in una situazione già complessa per il Mezzogiorno la Campania riesce nella triste impresa di evidenziarsi accumulando record su record negativi: tre province (Napoli, Salerno e Caserta) sono nella top 10 per raccolta pro capite online in Italia (rispettivamente al settimo, ottavo e nono posto nazionale). La media a livello nazionale si attesta intorno ai 1925 euro giocati procapite ma la Campania, insieme a Sicilia e Calabria, ha registrato giocate pro capite online superiori ai 2.000 euro. In provincia di Caserta la spesa media si aggira intorno ai 2916 euro.

I DATI DEL CASERTANO

Caserta come città capoluogo di provincia si piazza al 22° posto della classifica nazionale con una spesa pro capite di 2.665 euro. Per quanto riguarda i dieci comuni della provincia nella top 100 troviamo: Capodrise al 10° posto (5.068 euro di spesa pro capite), Villa Literno al 14° posto (4.590 euro), Casal di Principe al 23° posto (4.161 euro), San Cipriano d’Aversa al 31° posto (3.975), Marcianise al 51° posto (3.559 euro), Teverola al 55° posto (3.533 euro), Trentola Ducenta al 71° posto (3.414 euro) Santa Maria a Vico al 72° posto (3.409 euro), Aversa all’81° posto (3.361 euro) e San Felice a Cancello al 94° posto (3.270 euro).

Ricordiamo che l’Asl di Caserta ha attivato un numero di telefono 0823 445080, attivo dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato, gestito da operatori qualificati nelle attività di ascolto e supporto telefonico. Una linea telefonica di aiuto che è utile come punto di riferimento regionale per la raccolta e lo smistamento alle diverse Asl delle segnalazioni, ma si punta a rendere il presidio permanente e operativo 24 ore su 24 anche tramite altre piattaforme di comunicazione.