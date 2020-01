Giorgio Magliocca: “Io alle Maldive per festeggiare i 90mila euro del risarcimento”. Casertace: “No problem, quel nostro articolo denunciava le ripristinate super-indennità per i Presidenti di Provincia”

PIGNATARO MAGGIORE – Giorgio Magliocca ha precisato che la scelta di trascorrere il Natale alle Maldive, così come abbiamo scritto noi, spostando solamente la data a Capodanno, è frutto del fatto che recentemente lui è riuscito ad avere la disponibilità dei 90mila euro che ha incassato a titolo di risarcimento per la famosa vicenda della sua ingiusta detenzione. Sempre Magliocca ci ha fatto sapere il Natale lo ha trascorso son i suoi cari in quel di Pignataro Maggiore.

Detto questo, di cui prendiamo atto senza problemi, il nostro articolo di ieri era incentrato sulla questione della indennità data a tutti i Presidenti delle Province italiane in totale dispregio a quelle che era lo spirito della legge Delrio, da noi più volte criticata. Il discorso delle Maldive, era dunque un’estensione concettuale rispetto al punto centrale del ragionamento che riguardava appunto questa ripresa di una super-indennità a favore dei Presidenti della Provincia che oggi, ricordiamo, non sono neppure eletti dal popolo ma sono frutto della elaborazione iper-politicista e spesso discutibile di un vero e proprio “mercato delle vacche” che avviene tra i consiglieri comunali di ogni singolo comune.

Questo era il punto, per cui il discorso delle Maldive era una battuta, che resta tale e non rappresentava assolutamente il punto essenziale né il movente per cui avevamo scritto l’articolo.