Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: giovedì la mostra spettacolo del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di S.MARIA C.V.

S.MARIA C.V./CASERTA (C.S.)- La giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 Novembre è una data che non può e non deve passare inosservata; è per questa ragione che il Comitato per le Pari Opportunità in seno al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha organizzato una mostra-spettacolo che si terrà giovedì prossimo- 25 novembre- presso il Teatro Comunale di Caserta in Via Mazzini, dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

Al fine di sensibilizzare tutti i cittadini sulla tematica della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, il CPO presieduto dall’avvocata Olimpia Rubino, con il patrocinio morale del COA e del suo Presidente avv. Ugo Verrillo che non ha fatto mancare il suo sostegno, con la collaborazione del Comune di Caserta guidato dal Sindaco Carlo Marino e con il fattivo apporto del Teatro d’Arte Contemporanea di Caserta nella persona del Direttore dott. Massimo Sgroi e della “Mansarda Teatro dell’Orco” nella persona della Direttrice artistica Roberta Sandas, ha inteso organizzare un evento dal titolo emblematico “L’urlo delle donne”.

L’incontro culturale prevede vari momenti artistici: esposizione di opere d’arte, letture di opere letterarie ed esibizioni musicali di numerosi artisti quali Andrea Natale, Adriana Ferri, Anna Rago, Rossella Borrelli, Nina Col, Beatrice Velardi, Alessandro Musone, Annamaria Natale, Adele Santagata, Elvira Chiari, Rosa Salzillo, Anna Torquato, Iris Bizzozzarro, Orsola Piccirillo, Concetta Petillo e Giuseppina Tecchia Bizzozzarro. Coordina l’evento l’Avv. Francesca della Ratta, interverranno la giornalista Rai Marcella Maresca, la cantante Carla Manzella e l’attrice Valentina Elia.

Lo scopo dell’evento è quello di avvalersi di diverse forme d’arte come veicolo di comunicazione, sollecitazione e riflessione rispetto ad un fenomeno, qual è quello della violenza di genere che riveste un evidente carattere di rilevanza sociale.